Jongen (15) bekent vernieling van bewakingscamera in Meanderhof

Strandpa­vil­joens Veere betreuren weigering huurkor­ting maar stappen niet naar de rechter

15:09 DISHOEK - De Veerse strandpaviljoens gaan niet via de rechter proberen alsnog een huurkorting te krijgen. Ze vinden het niet terecht dat ze over de periode dat ze hun bedrijven niet mochten exploiteren wegens de coronacrisis, huur moeten betalen. Maar ze willen, aldus voorzitter Marc Vernooij, geen energie en geld steken in een gerechtelijke procedure waarvan niet bekend is of ze die ook kunnen winnen. ,,We willen nu vooruit kijken, niet achterom.”