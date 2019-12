Jongen (13) uit Vlissingen beroofd door twee jonge overvallers

Handge­geschre­ven brieven vanuit Middelburg naar Xi Jinping en Mauricio Vila Dosal

7 december MIDDELBURG - Wim Sanderse schreef zaterdag tien brieven in verschillende talen naar tien regeringsleiders. In elke handgeschreven brief vroeg de Middelburger aan president Xi Jinping van China en gouverneur Mauricio Vila Dosal van Yacatán Mexico om politieke gevangenen vrij te laten of op een andere manier iets te doen voor mensen die in de verdrukking zitten. Hij had ook voorgedrukte brieven kunnen ondertekenen die klaar lagen op een tafel in de Zeeuwse Bibliotheek. Maar hij koos ervoor ze zelf te schrijven. ,,Dat is veel persoonlijker. Ik hoop dat dit nog meer effect heeft.”