Jongen (10) korte tijd vermist in Middelburg

video Niels uit Koudekerke wil jonge drummers de kneepjes van het zwaardere metalwerk bijbrengen

KOUDEKERKE - Drummer Niels Rasenberg houdt wel van een bak herrie. In een drumcabine in de garage van zijn ouderlijk huis in Koudekerke probeert hij die passie via zijn drumschool over te brengen op anderen.

7 februari