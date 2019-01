Jonge Vlissinger stak toerist zeven keer: ‘Ik probeerde mijn broertje te beschermen’

Vlissinger stal vlees ‘in opdracht snackbar’

12:54 MIDDELBURG - De 32-jarige Vlissinger A. B. mag als het aan de officier van justitie ligt, voor de tweede keer voor twee jaar naar een instelling voor veelplegers. De eerder opgelegde ISD (Inrichting Stelselmatige Daders)-maatregel had overigens niet geholpen; hij was er naar eigen zeggen slechter uitgekomen dan erin gegaan en bovendien was daar volop cocaïne te koop.