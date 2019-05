Jonge slechtvalk geboren na vlagverbod op Lange Jan in Middelburg

SP eist duidelijk­heid over kosten voor herinrich­ting Molenwater­park in Middelburg

11:42 MIDDELBURG - De SP wil precies weten wat de herinrichting van het Molenwaterpark in Middelburg per onderdeel gaat kosten. ,,We hebben die duidelijkheid nodig om te zien waardoor het tekort van drie ton is ontstaan”, zegt fractievoorzitter Petroesjka Sterk.