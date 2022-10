Jonge overlastplegers mogen twee, drie maanden niet in binnenstad Vlissingen komen

Burgemeester Bas van den Tillaar legde de gebiedsontzegging op nadat de politie meermalen meldingen kreeg over misdragingen en strafbare feiten. In overleg met de politie besloot de burgemeester om naast het strafrecht ‘alle beschikbare bestuursrechtelijke instrumenten in te zetten en hard op te treden tegen criminele activiteiten en/of overlast van groepen en personen’. Het gaat om veertien jongeren van 15 tot 23 jaar die in groepen van verschillende samenstelling overlast gaven in horecazaken, vechtpartijtjes uitlokten en vernielingen pleegden. Een dozijn jongeren mag acht weken niet in het ‘centrum en het horecaconcentratiegebied’ van Vlissingen komen, terwijl twee jongeren de maximale gebiedsontzegging van twaalf weken aan de broek kregen.