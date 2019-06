Jong leert van oud door unieke samenwerking scholen Middelburg

Veere kiest voor opknappen, niet voor nieuwe dorpsvoor­zie­nin­gen

13:25 DOMBURG - In Aagtekerke, Serooskerke en Oost- en Westkapelle komen vooralsnog geen nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa’s). Het dagelijks bestuur van de gemeente Veere kiest er tot nu toe voor bestaande gebouwen grondig op te knappen. Alleen als blijkt dat dat echt te duur wordt of geen oplossing biedt aan het ruimtegebrek voor allerlei activiteiten in de dorpen, dan wordt er gekozen voor nieuwbouw, aldus de drie Veerse wethouders.