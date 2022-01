John’s Frituurshop in Koudekerke stopt na 46 jaar: ‘Je moet er liefde in steken’

KOUDEKERKE - Er waren weken dat John van den Hummel wel 100 uur in de zaak stond. Na 46 jaar friet bakken en aardappels pitten geeft hij er over drie weken de brui aan. Hij ziet als een berg op tegen het moment dat hij voor de laatste keer de sleutel omdraait. ,,Het is mijn kindje.”

John’s Frituurshop in de Middelburgsestraat is een begrip in en rond Koudekerke. Maar John (65) en zijn vrouw Marjan (67) zijn inmiddels een dagje ouder en gaan dat lichamelijk steeds meer merken. Op zaterdag 12 februari bakken ze hun vers gesneden friet daarom voor de laatste keer bruin.

John was niet goed in leren, dus toen hij op zijn 17de de kans kreeg om een frietzaak in Vlissingen te openen, greep hij die met beide handen aan. Hij verhuisde samen met zijn ouders, die hem zowel financieel als in de zaak hielpen, van Koudekerke naar een bovenwoning aan de Scheldestraat in Vlissingen. ,,Op mijn eerste dag verdiende ik tachtig gulden. Daar was ik apetrots op.”

Terug naar het dorp

Na twee jaar krijgt John de kans om het pand te kopen, maar het is veel te duur. Via via hoort hij dat er een pand te koop staat in Koudekerke, aan de doorgaande weg nog wel. Hij en de rest van het gezin verhuizen daarom na een uitstapje van twee jaar terug naar het dorp. ,,Dat vond ik fijn, want ik ben hier niet geboren, maar wel getogen. Ik kende iedereen.” Het is maart 1976 als hij John’s Frituurshop opent. In die tijd koop je bij hem, in guldens, een zakje friet voor 85 cent. Een kroket kost 50 cent.