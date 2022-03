John de Jonge (LPV) stopt als wethouder in Vlissingen. ‘Het wordt tijd dat iemand anders het stokje overneemt’

De Vaandeldra­ger, de Rembrandt van 175 miljoen euro, hangt volgend jaar in het Zeeuws Museum

MIDDELBURG - Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt, dat in januari met behulp 150 miljoen euro van de Staat is aangekocht door het Rijksmuseum, wordt in februari volgend jaar drie weken tentoongesteld in het Zeeuws Museum in Middelburg.

10 maart