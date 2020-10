Johanna hoort pas na de crematie dat haar moeder is overleden: ‘Waarom heeft niemand mij gebeld?’

Amerikaan­se kiezers in Zeeland zijn bezorgd: ‘Het is een raadsel waar mijn stem is’

11 oktober MIDDELBURG - Vanwege de coronacrisis stemmen meer Amerikanen dan ooit per brief. Dan hoeven ze niet naar het stemhokje. De vraag is of de onderbezette nationale postdienst USPS een stortvloed aan poststemmen wel aan kan. Amerikanen in Zeeland zijn ongerust. Ze zijn bang dat hun stem nooit aankomt.