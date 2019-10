Johan Huizinga hoort op Toorenvliedt in Middelburg

Leonhard kennen we. Door de olijke, inmiddels zwaar belegen tweeling Adriaan en Olivier. Via de pen van Leonhard Huizinga maken ze Middelburg onveilig. Of beter gezegd, Rittenburg, want zo heet de stad in de tien tussen 1939 en 1980 verschenen schelmenromans. In de openingsscène parkeren de broers hun Rolls-Royce steevast tegen het stadhuisbordes van het ‘pittoreske stadje’.