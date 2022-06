Jo van Eenennaam was al lid van de Souburgse Ringrijders Vereniging, toen die nog niet officieel bestond

Maar als de Souburgse Ringrijdersvereniging een wedstrijd houdt, al dan niet ‘voor het echie’, is Jo er bij. ,,Voor de gezelligheid hé. Ik voel me gewoon helemaal thuis bij de ringrijders.” Voorzitter Piet Noordzij had al gememoreerd dat Jo van Eenennaam al 72 jaar lid is, vanaf de oprichtingsdatum van de vereniging. Erelid was hij al, een hoefijzer voor het (meer dan) 70-jarig lidmaatschap kwam daarbij. Jo bevestigde dat de club officieel sinds 1950 aan de weg timmert. ,,Maar direct na de oorlog werden in diverse dorpen al ringen gestoken. In 1950 werd de Zeeuwse Ringrijders Vereniging opgericht, misschien zijn clubs zich toen officieel gaan registreren."