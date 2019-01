Jeugdige gitarist krijgt daverend applaus tijdens Scheldeblues

Boaz speelt al sinds zijn achtste gitaar en dankzij de invloed van opa Willem Braamse is hij gevallen voor the blues. Zijn opa draait thuis veel blues en samen bezoeken ze concerten. Onlangs waren ze nog samen in Antwerpen om te luisteren en te kijken naar de Amerikaanse blues- en rockgitarist Joe Bonamassa. ,,Hem bewonder ik, want hij speelt lekker snel en legt veel emotie zijn muziek”, aldus Boaz. Volgens zijn moeder Ilonka is het niet zo vreemd dat hij zo goed kan spelen. ,,Het zit in de familie. De broer van zijn opa Johan Izeboud en zijn oom waren ook goede muzikanten.”