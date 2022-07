Jeugddag Hrieps komt er niet: Hugo Kramer voelt zich gepiepeld door eigen partij

Politie zoekt camerabeel­den en getuigen vanwege steekpar­tij in Oost-Sou­burg: jongens vluchtten op elektri­sche step

OOST-SOUBURG - De politie zoekt naar informatie over twee jongens die op een elektrische step zijn gevlucht na de steekpartij op het Oranjeplein in Oost-Souburg in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij raakte een 17-jarige jongen zwaargewond. De politie roept mensen op om camerabeelden te delen, en om eventuele getuigenissen melden.

