Jett Rebel en Zeeland Nazomerfestival kunnen geen genoeg van elkaar krijgen

VIDEO De zee in voor de perfecte foto

6 september VLISSINGEN - Het is een bijzonder schouwspel. Een fotograaf die de zee in gaat om een zeeportret te schieten. Vlissinger Ton Sondag doet het regelmatig sinds zijn idee om mensen in zee te fotograferen deze zomer een vlucht nam. Sondag: ,,Ik ben geen glamourfotograaf. Ik ben meer op zoek naar echtheid, kwetsbaarheid en stoerheid. Die elementen vind ik in zee.” Sondag hoopt zijn ‘zeeportrettenreeks’ volgend jaar zomer te kunnen exposeren.