Jeanine Nieuwenhuis springt in haar eigen Zeeland in het diepe

PORTRETKAMPERLAND - Het ondernemen zit bij Jeanine Nieuwenhuis (26) in het bloed. De uit Serooskerke (W) afkomstige dressuuramazone is al geslaagd in de topsport en wil nu ook met haar eigen bedrijf succesvol worden. Daarvoor keerde ze terug naar Zeeland. Terug naar haar familie en terug naar de stilte. ,,Ik houd wel van rust, reinheid en regelmaat.”

De kleurenfoto’s aan de wand van de indoorbak in stal Oud Campen, net buiten Kamperland, herinneren Jeanine Nieuwenhuis constant aan de hoogtepunten in haar sportcarrière. Op alle wordt ze gehuldigd, straalt ze met een medaille om haar nek of is ze te zien in een bomvolle arena, waarin ze met één van haar paarden dressuursport van de bovenste plank laat zien. Het zijn beelden uit een tijd waar ze trots op is.

Pas anderhalve maand geleden is Nieuwenhuis met haar paarden neergestreken in de Noord-Bevelandse polder, voor een nieuw hoofdstuk in haar meisjesboek. De stallen zijn klaar, haar ‘kantoortje’ nog niet. ,,Let niet op de rommel, hoor”, zegt ze lachend, terwijl ze ruimte maakt om te gaan zitten. Het logo van Jeanine Nieuwenhuis Dressage is al wel op diverse plekken te zien. Dat is sierlijk en er zit een kroon in verwerkt. Ze wil haar dieren vorstelijk behandelen, is de achterliggende gedachte. ,,Nu ik hier op mezelf zit, kan ik ook helemaal bepalen hoe ik dat doe.”

Je was zes jaar in dienst bij Tim Coomans in Oud-Beijerland en had toppaarden tot je beschikking. Waarom ben je teruggekomen naar Zeeland?

,,Omdat ik een echt familiemens ben. Ik heb mijn ouders en broers en zussen altijd gemist toen ik daar zat. Voor een carrière doe je zeker in begin heel veel, maar als je ouder wordt, wil je dingen graag op één plek hebben. Ik bleef altijd heen en weer reizen. Doordeweeks zat ik in Oud-Beijerland, in het weekeinde in Serooskerke. Ik voelde me net een zigeuner, ik had overal kleren liggen. Wilde je net iets aandoen en dan besefte je dat dat op het andere adres lag... Op den duur raak je dat leven op twee verschillende plekken beu. Zeeland is voor mij ook echt thuis. Ik vind het hier mooi en rustig. Op de zaterdagen komen mijn vader en vriend nu ook even buurten. Dan halen ze wat lekkers bij de bakker en eten we dat hier gezamenlijk op. Het klinkt misschien wat suf, maar daar word ik heel gelukkig van.”