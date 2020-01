Je ziet haar denken: waar is mijn nest gebleven?

Vismijn Vlissingen vreest twee moeilijke jaren

12:58 VLISSINGEN - De Zeeuwse Visveiling met vestigingen in Vlissingen en Breskens zag in 2019 de omzet fors afnemen. De vismijn Vlissingen gaat nog een paar moeilijke jaren tegemoet, vreest directeur Foort Lokerse, in afwachting van herstel van de tongstand in de zuidelijke Noordzee.