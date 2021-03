Je strandhokje vervangen voor een strandslaaphuisje? Mag niet, zegt de rechter

opinie Onbegrijpe­lij­ke ‘parkeer­fout’ van Veerse coalitie

29 maart DOMBURG - Al weken wordt er in Veere gepraat over parkeren. Het is op zijn zachtst gezegd een heet hangijzer. Woensdag wordt er weer over vergaderd. Als het aan de coalitie had gelegen, waren de inwoners deze vergadering monddood gemaakt.