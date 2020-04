Je kunt één leven redden, maar brengt dan andere levens in gevaar. Mag dat?

Wethouders vragen om elkaar te helpen en het vol te houden

10 april DOMBURG - Het coronavirus heeft ons al weken in zijn greep en we weten niet hoe lang het gaat duren. Overal is het stil op straat, scholen zijn leeg. Gedwongen binnen moeten blijven is moeilijk, zo begint een brief die de Veerse wethouder Pieter Wisse (CDA) eind deze week stuurde naar en instellingen en verenigingen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Ook zijn collega Chris Maas (PvdA/GL) deed dat.