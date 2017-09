Jazz by the Sea trekt Domburg vol

videoDOMBURG - Domburg zat vier dagen tjokvol met jazzliefhebbers uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Voorzitter Hans Barth van Jazz by the Sea schat het aantal bezoekers op 30.000.

Je kon zaterdag over de koppen lopen in Domburg tijdens het festival Jazz the Sea. Zelfs op een regenachtige zaterdag schuifelden duizenden mensen door de Domburgse straten. De streetparade bijvoorbeeld trok drommen liefhebbers van jazz oude stijl. Zo was Domburg even honderd jaar terug in de tijd. Een dixielanddorp waar iedereen wiegde op de vrolijke jazz.

Lees ook Jazz by the Sea blijft trouw aan New Orleans Lees meer

Een aantal van die straatorkesten maakte er geen geheim van dat er een biertje bij hoort. Zo had de sousafoonblazer van Papa Dre’s Dixie Paraders een glashouder op zijn instrument gelast. Kon hij tussendoor steeds een slokje nemen. En soms hoorde je een improvisatie: 'Een biertje, een biertje, een biertje gaat er altijd in. En soms wel twee...'

Ruggengraat

Niet alleen in de straten, de restaurants en de cafés waar jazzbands optraden, was het druk, ook rond het hoofdpodium bij Badhotel Domburg was er geen stoel meer te vinden. Zondag was het zachter en zonniger en helemaal een feest om van concert naar concert te schuifelen. Het festival was deze editie ook uitgebreid naar Oostkapelle. En in sommige andere plaatsen zoals Koudekerke en Vlissingen speelden jazzbands.

Oude stijl jazz is nog steeds de ruggengraat van Jazz by the Sea. En dat blijft voorlopig ook zo, zegt voorzitter Barth. ,,New Orleans, de bakermat van de jazz, is voor ons nog steeds het vertrekpunt. Er zijn zoveel festivals die de moderne toer op zijn gegaan. Daar hoor je nog maar 20 procent jazz oude stijl.''

Buitenlandse liefhebbers

Domburg is wat dat betreft de laatste der mohikanen. Wie New Orleans-jazz wil beleven, moet naar Zeeland. Het festival trekt ook een schare buitenlandse liefhebbers aan. Uit Engeland, Ierland, Duitsland, België en Scandinavië. De verblijfsaccommodaties waren rond het festival dan ook volgeboekt.

Omdat het vergrijsde publiek elk jaar grijzer wordt, probeert Jazz by the Sea ook jongeren aan hun trekken te laten komen. Bijvoorbeeld met Ladies got the Blues, een meidenband uit Zweden die ook op het hoofdpodium speelde. Barth: ,,Jongeren vonden het leuk, ouderen gingen weg omdat het te hard was. Dat hou je toch. We moeten dit soort bands ook programmeren, anders hebben we over een aantal jaren veel minder publiek.''