Jazz by the Sea gaat opnieuw niet door

Het bestuur van Jazz by the Sea heeft samen met de gemeente Veere nog gekeken naar mogelijkheden om toch iets te organiseren. ,,Maar aan iedere optie die we besproken hebben, kleven te veel praktische bezwaren en/of risico’s. In goed overleg met de gemeente is daarom besloten Jazz by the Sea ook dit jaar niet door te laten gaan", aldus de organisatie.