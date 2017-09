Jazz by the Sea blijft trouw aan New Orleans

DOMBURG - De negen bestuursleden van Stichting Jazz by the Sea zijn geen puristen. Maar het Domburgse festival blijft wel redelijk trouw aan de oude-stijljazz van New Orleans.

Voorzitter Hans Barth van Jazz by the Sea verlangt later deze week geen strooien hoedjes. Hij zou een uitbundig stralende zon vanaf woensdag graag verwelkomen, maar gevlochten hoofddeksels zouden de muziek te eenzijdig aan dixieland koppelen.

,,Wij houden in Domburg en omgeving weliswaar vast aan jazz traditional style. De roots van New Orleans moeten, in tegenstelling tot veel andere jazzfestivals tegenwoordig, herkenbaar blijven."

Akoestisch

Volledig scherm Freetime Old Dixie Jass Band © Jazz by the Sea Dat de New-Orleanssound heerst aan strand en zee in september wil overigens niet zeggen, dat er geen plaats is voor andere muziek. Nadat Barrelhouse vorig jaar triomfen vierde, hijsen de eigen Zeeuwse Juke Joints zaterdag de bluesvlag. ,,Ik heb de mannen wel gevraagd om akoestisch te spelen, zodat onze oudere bezoekers niet worden weggeblazen door de blues", lacht Barth.



De voorzitter is sinds zijn jongste jaren verslingerd aan de traditionele jazz van onder anderen Chris Barber. Maar hij programmeerde dit jaar ook Ladies got the Blues, acht dames uit Zweden, die prominente blueszangeressen uit het verleden eren. ,,Ik heb ze vorig jaar een keer gezien bij een bezoek aan Zweden. Ik was zeer onder de indruk van het optreden en ik prijs me gelukkig dat ik ze naar Domburg heb kunnen halen."

Rock and roll

Met de Pepping Express & John Schuursma haalt Barth ook ouderwetse rock and roll naar de Zeeuwse kust. ,,Rock en blues trekken jongeren. En dan maar hopen dat die verschillende jazzstijlen, die ze op andere plaatsen horen ook waarderen." Want jazz oude stijl blijft de hoofdmoot vormen van de ruim 45 concerten in tal van kroegen, restaurants, hotels, strandpaviljoens en het hoofdpodium voor het Domburgse Badhotel. Barth kijkt vooral uit naar het internationale, door een Fransman aangevoerde, gezelschap French Preservation Hall Jazzband en Sean Moyses & Pete Allen Reeds and Rhythm.

Barth is overigens ook in zijn nopjes met de vier kerkconcerten. De Vlissingse Jaconbskerk wordt zondagmiddag tussen 12.00 en 13.30 uur op zijn kop gezet als Joany Muskiet en de Black Gospel Experience Community een opzwepende kerkdienst houden. Naast Domburg rukt Oostkapelle op als satellietplaats voor Jazz by the Sea. In Westkapelle, Vlissingen, Zoutelande en Koudekerke worden allemaal één of twee concerten gehouden, Oostkapelle biedt een onderkomen aan acht acts.

'Meer zekerheid'

Die ontwikkeling kan bijdragen aan de continuering van Jazz by the Sea, die de komende dagen zijn 27ste editie beleeft. Een wensdroom van Barth is om binnenkort driejaarlijkse sponsorcontracten af te sluiten. ,,Dat zou wat meer zekerheid geven en mogelijkheden bieden om acts langer van tevoren vast te leggen."

De aftrap voor Jazz by the Sea is woensdagavond in het Domburgse Hotel De Burg. Daar treedt vanaf 20.00 uur de May Day Jazzband op. De rest van het programma is te vinden op de site jazzbythesea.nl