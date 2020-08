Jayda (15) wil interieurontwerpster worden, en later terug naar Vlissingen

Geld en auto Middelbur­ger in beslag genomen op verdenking van witwassen

3 augustus MIDDELBURG - De politie heeft vrijdag een auto en 5300 euro aan contanten in beslag genomen bij een woning aan de Meestoof in Middelburg. Dit in het kader van een onderzoek naar de witwaspraktijken van een 37-jarige Middelburger. De exclusieve Volkwagen Golf R, met een dagwaarde van ongeveer 22.000 euro, is weg getakeld. De verdachte zal binnenkort verhoord worden.