Janine en Kees Jan vangen, fileren en verkopen eigen verse vis in ‘opgepimpte’ Vlissingse Binnenhaven

Dat vis gezond is, hoef je de meeste Arnemuidenaren niet te vertellen. Op vrijdag of zaterdag staat daar bij veel families steevast vis op het menu. Zelf gevangen in de Noordzee. Maar Janine van Belzen-Siereveld zou die traditie ook graag terugzien in Vlissingen. Met de Visloods hopen zij en haar man vis wat meer onder de aandacht te brengen. ,,Het lukt veel mensen niet om regelmatig vis te eten, terwijl het heel gezond is. En juist in deze coronatijd is dat extra belangrijk.”

Janine werkt in de administratie, maar komt van oorsprong uit een vissersfamilie. Al zeker twintig jaar loopt ze met het plan rond om ook weer iets met vis te doen, maar de tijd was steeds niet rijp. Tot er een nieuwe loods aan de Binnenhaven op hun pad kwam. Janine: ,,Dit is een nostalgische plek met een mooie historie. In elke stad aan zee kun je in de omgeving van de vismijn als particulier verse vis scoren, maar niet in Vlissingen. Dat is zonde en daar willen wij verandering in brengen.”