Jacques Cats schreef Mensen en Monumenten in Middelburg: ‘Ik had het dubbele aantal pagina’s kunnen vullen’

Portret Luc Markies is nog niet uitgedoofd als licht van Vlissingen

9 mei Een roepende in de woestijn is Luc Markies altijd gebleven, geeft hij toe. Een profeet die, hoewel geboren in Rotterdam, in zijn eigen stad Vlissingen niet wordt geëerd. Terwijl hij als verkoper van lampen en verlichtingsarmaturen het licht heeft gezien en over heel de stad wil laten schijnen.