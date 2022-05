Jaco (55) zet deze keer zijn eigen songs eens op nummer één

Vlissinger Jaco Simons is pianoleraar en muzikant. Componeren doet hij al veel langer: vooral muziek, maar ook wel eens wat teksten. Voor anderen meestal, want een zanger is hij nooit geweest en zal hij ook niet worden. Dus stonden muziek en liedjes altijd in dienst van anderen. Maar deze keer wilde Jaco zelf eens zijn eigen gevoelens uitdrukken in nummers, in songs. Dus maakte hij liedjes over relaties in een geheel eigen sfeer. Wel gezongen door dochter Amanda, een professionele zangeres.