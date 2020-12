Jaarkaart parkeren Veerse kust gaat toch 150 euro kosten

‘Wat op Schiphol werkt, helpt misschien ook in Middelburg: ledlampjes voor veilige oversteek fietsers’

8 december MIDDELBURG - Een drukke kruising schuin moeten oversteken is als fietser al link. En dat is nog gevaarlijker in het donker. Maar wat op Schiphol goed werkt, helpt in Middelburg misschien ook wel, denk CDA-raadslid Bert Kollen: ,,Ledverlichting in het wegdek die gaat branden als er een fietser aankomt.”