Jaar cel geëist tegen stel dat bejaarden via babbeltruc bestal

MIDDELBURG - Over één ding waren de officier van justitie en de advocatuur het dinsdag in Middelburg eens: het was een oude zaak en de redelijke termijn was ruimschoots overtreden. Om die reden, plus het nodige bewijs eist Wilfred Suijkerbuijk dan ook geen dertig maanden, maar twaalf maanden cel tegen zowel de 35-jarige E. V. uit Den Bosch als haar vier jaar oudere partner F. R. uit Rosmalen.

De manier waarop het duo werkte was simpel. Met als doelgroep bejaarde en kwetsbare ouderen belde de vrouw aan, deed zich voor als bijvoorbeeld medewerkster van een zorginstelling, gemeente of schoonmaakhulp. De vrouw werd binnengelaten, liet de deur op een kier openstaan en hield de bewoonster aan de praat zodat haar partner ongestoord op zoek kon gaan naar geld of sieraden. Zo werd op donderdagmiddag 5 oktober 2017 de bewoonster van een woning aan de Noordsingel in Middelburg bestolen, drie dagen later een bejaarde in de Seislaan en op 20 oktober werd in Goes een vrouw bestolen, eveneens via de bekende truc. Daarnaast wordt het stel nog verdacht van 24 andere babbeltrucs in onder andere Breda, Goirle, Ridderkerk, Arnhem, Geldrop en Arnhem.