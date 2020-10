Jaap Verschuren (18) uit Oost-Souburg: ‘Autisme blijft in Zeeland onderbelicht’

Leo Hannewijk: Als Concert­zaal in de bres springt, hoort daar geld bij

4 oktober MIDDELBURG - In de Oostkerk in Middelburg mogen niet meer dan dertig mensen samenkomen, dus in allerijl zijn de vier concerten die Danny Vera daar zou geven verplaatst naar de Zeeuwse Concertzaal. Daar trad de zanger zowel vrijdag- als zaterdagavond twee keer op, telkens voor honderd mensen.