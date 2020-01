Ivo is wèl open over zijn fetish; ‘Ik snap dat sommigen het liever geheim houden’

Voor Greeven is latex een soort tweede huid. ,,Je voelt je naakt, maar toch gekleed.” In de tien jaar dat hij erotiekwinkel Libertine’s aan de Rotterdamse Kaai in Middelburg bestierde, zag hij veel gelijkgestemden. De meeste klanten kwamen uit Zeeland, maar er was ook veel belangstelling uit België en Duitsland. Greeven typeert fetishisten als vrije geesten, maar dat is dan ook het enige dat ze volgens hem gemeen hebben. ,,De mensen die ik ken zijn zeer uiteenlopend. Van Jan met de pet tot directeuren, van jong tot oud, mannen, vrouwen, gays, lesbiennes, transseksuelen, noem het maar op.”