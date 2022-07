Italiaanse liefdesliederen in Grote Kerk Veere

Consort of Voices uit Middelburg is in 2010 begonnen en is het enige barokensemble in Zeeland dat muziek maakt volgens de principes van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. Dit houdt in dat het ensemble de muziek zoveel mogelijk benadert vanuit bronnen zoals autografen en facsimile’s en speelt op historische instrumenten of kopieën daarvan. In Grote Kerk Veere gaat woensdag de nieuwe zomerserie van start.