Is het beroemde beukenlaantje in de Manteling te redden?

Straten Zoutelande en Oostkapel­le dicht voor herinrich­ting

14:50 OOSTKAPELLE - In Zoutelande en Oostkapelle zijn (delen van) belangrijke winkelstraten de komende maanden minder goed bereikbaar. De Noordweg in Oostkapelle en het laatste deel van de Ooststraat (Oranjeplein-Bosweg/Langendam) in Zoutelande gaan op de schop.