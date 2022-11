IPad is Jopies beste vriend en houdt haar ook als honderdjarige bij de tijd

Ze had om negen uur 's morgens al een kleindochter en haar gezin aan de lijn, preciezer op haar IPad. Want FaceTime is een uitkomst als je iemand aan de andere kant van de wereld wilt zien. ,,Mijn kleindochter is op reis in Autstralië. Toch mooi om even te zien dat het goed gaat met haar en haar gezin”, glundert mevrouw Marinissen. Ze zit op haar favoriete plek aan het raam in haar appartement in Résidence Belvédère aan Boulevard Bankert.