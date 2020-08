Inzamelactie voor Nico 'Nicolientje’ gaat hard en levert zelfs nieuwe vogeltjes op

Beduusd

Nico is er beduusd van, vertelt budgetbeheerder Willem Dingemanse. ,,Hij vindt het heel bijzonder. Hij kan niet begrijpen waarom zoveel mensen dit voor hem doen.” Dingemanse vraagt de gulle gevers even te wachten tot Nico weet waar hij terecht komt. ,,Ik heb geen opslag. Nico wil graag een simpel ingericht huis.” Over de vogeltjes is er contact via Nico's persoonlijke thuiszorgbegeleider Dikmans.

Boedelverzekering

Dingemanse wordt door sommigen fel aangevallen omdat hij als budgetbeheerder geen boedelverzekering voor Nico had lopen. Die is er inmiddels wel. ,,Ik heb Nico's zaak vorig jaar overgenomen nadat hij jaren bij Orionis in budgetbeheer was. Nico dacht verzekerd te zijn en je denkt dat het geregeld is. Ik moest vorig jaar een tijd herstellen van een incident. Het is niet goed te praten. Maar ik heb na de brand geen dag meer gewacht.”