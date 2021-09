Intimidatie, vernielingen en dealen: jongeren maken centrum Middelburg onveilig

Vroeger ‘verstopte’ bunkers door bezoekers Monumenten­dag erkend als historisch erfgoed

12 september VLISSINGEN - Als man Stefan niet te beroerd was om in Middelburg te winkelen en boodschappen te doen, wilde Marion Lippens uit Biervliet best mee bunkers kijken in Park Toorenvliedt. ,,Een historisch uitje hoort er bij op Monumentendag.”