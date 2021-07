Integriteitszaak Veerse oud-wethouder Melse nekt plannen hotel op KPN-terrein Domburg alsnog

'Er kan zoveel met het KPN-ge­bouw’

12 februari DOMBURG – Het voormalige KPN-gebouw in Domburg mag geen hotel worden als projectontwikkelaar en hotelier Peter Bommeljé een vitaliteitshotel bouwt bij Hof Domburg. Wethouder Arie Schot was daar zeer duidelijk over tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. ,,Het is of het een of het ander, allebei kan niet.”