Integrale controle bij bedrijven in Middelburg

Het was de dertiende controle sinds de start van dergelijke controles in 2018. De voorgaande controles concentreerden zich op bedrijventerrein Arnestein. Deze keer zijn ook bedrijven op andere plaatsen in Middelburg bezocht. Op veel locaties was alles in orde. Dit is in lijn met de laatste controles, waarbij ook al minder overtredingen en misstanden zijn geconstateerd.