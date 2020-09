Inpandige verbouwing Timmerfabriek op til

Sloebrug in Vlissingen kapot: voorlopig voor scheep­vaart gesloten

17 september VLISSINGEN - De Sloebrug in Vlissingen is voorlopig gestremd voor scheepvaart. Alleen lage boten kunnen nog onder de brug over het Kanaal door Walcheren door varen. Uit een onderhoudsinspectie blijkt dat het onveilig is de brug nu te openen.