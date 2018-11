Inloop Hofje Onder den Toren in Middelburg: 'De kerk met het gezicht naar de wereld’

De inloop voor koffie en thee, waar ook geregeld eetcafé's worden gehouden, is bedoeld voor iedereen die in de Middelburgse binnenstad zin heeft in een bakkie en een praatje. ,,Zulke plekken zijn er wel in andere wijken, maar nog niet in het centrum", vertelt voorzitter Rein van der Kluit van de stichting waarin de kerken het pand Onder den Toren hebben ondergebracht. ,,Dit is de kerk met het gezicht naar de wereld toe.”