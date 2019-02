Ingrijpend plan moet verkeersoverlast aan de Walcherse kust verminderen

Bomen en struiken Molenwater­park weg voor een open uitstra­ling

14:46 MIDDELBURG - De voorbereidende werkzaamheden voor het opnieuw inrichten van het Molenwaterpark in Middelburg zijn in volle gang. Hoewel de gemeente uitvoerig over het werk heeft gecommuniceerd, is de verbazing bij passanten over de kaalslag vaak groot.