Ingehaald door de tijd? ‘Nee, coronaherstelfonds blijft nodig’

Belangrijk­ste filmprijs FBTS voor Entre Deux Mondes, Zeeuwse prijzen voor Eindelien­ge, Sex Sells en '5 uur en 35 minuten’

Entre Deux Mondes, de verfilming van het gelijknamige boek van Florence Aubenas, heeft de belangrijkste filmprijs gewonnen van Film by the Sea 2022. Zaterdagmiddag werden de prijswinnaars in de diverse competities bekendgemaakt tijdens de Awards Ceremony bij CineCity in Vlissingen.

17 september