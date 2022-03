Informateur Jan te Veldhuis weet welke Veerse coalitie mogelijk is

DOMBURG - Informateur Jan te Veldhuis presenteert donderdagavond de uitkomst van zijn zoektocht naar een stabiele en brede coalitie voor de gemeente Veere. Hij is daar ruim een week mee bezig geweest. De presentatie vindt om 19.00 uur plaats in het gemeentehuis in Domburg en is live te volgen via het YouTube-kanaal van de gemeente.