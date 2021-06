Ineke (79) kan niet wachten tot ze naar Hof Kromwege mag verhuizen; Ale (69) staat nog niet te springen

video Kiepwagen omgevallen in Vlissingen: ‘Menselijke fout, maar niemand is gewond, dat is het belangrijk­ste’

4 juni VLISSINGEN - Op een bouwplaats aan de Jan Weugkade in Vlissingen is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Dat gebeurde tegen 11.00 uur tijdens het lossen van compost. De chauffeur liep door het ongeluk een schram op zijn hoofd op. Hij is ter plaatse opgevangen door de ambulancedienst en de brandweer.