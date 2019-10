Indringende oorlogsfoto's achter Vlissingse ramen - ‘Die kruisen staan op m'n netvlies gebrand’

Stichting: Beeld van Kees Keijzer beter op z'n plek in Nollebos

21:40 VLISSINGEN - Een van de drie opgeknapte Groeisculpturen van Kees Keijzer moet een plek krijgen in het Vlissingse Nollebos. Het ‘prachtige beeld’ is daar veel meer op zijn plaats dan in een weitje langs de Sloeweg. Dat idee doet de Stichting VanWoelderenpark B en W van Vlissingen aan de hand.