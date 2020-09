Indië-herdenking in Vlissingen: ‘75 jaar vrijheid. Wat een weelde!’

Cabaretier Rob Scheepers is gulzig

2 september Welke artiest heeft maar liefst 28 keer in een uitverkocht Philips-stadion opgetreden? Vraag het aan honderd mensen en waarschijnlijk roepen ze allemaal de naam van Guus Meeuwis. Het goede antwoord is echter niet de Tilburgse zanger, maar niemand minder dan cabaretier Rob Scheepers. Donderdag 10 september treedt hij op in theater De Verwachting in Ritthem met zijn show Gulzig