Inburgeren? Janny hielp 36 jaar lang menigeen op weg. Maar ze stopt ermee

Man gewond bij ongeluk met vuurwapen in Beuken­straat Oost-Sou­burg

20:15 OOST-SOUBURG - In een woning in de Beukenstraat in Oost-Souburg zijn vanmiddag schoten gelost. Daarbij is een bewoner van het huis gewond geraakt. De politie vermoedt dat het gaat om een ongeluk met een vuurwapen.