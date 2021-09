Inbrekers maken voor duizenden euro's aan gereedschappen buit in Grijpskerke

Dit incident was de eerste inbraak bij een bedrijf op Walcheren in september van dit jaar. Vorig jaar werd in het najaar in dit gebied in totaal tien keer ingebroken, namelijk in september 4 keer, oktober 3 keer en november 3 keer. De Walcherse politie kreeg vandaag vier meldingen dat verdachte mannen gereedschappen te koop aanboden. De politie roept mensen die iets verdachts zien bij een bedrijf of die door een onbekende gereedschap wordt aangeboden een foto te nemen en 112 of 0900-8844 te bellen.