Inbreker bedreigt medewerkers Torentijd bij hoge eis

DEN BOSCH - Ineens werd de zaak over een Walcherse inbrekersbende stilgelegd dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch. De rechter had enkele minuten ervoor een mailtje gekregen uit Torentijd. Verdachte M.Z. zou tegen een medewerker van de Middelburgse bajes hebben gezegd dat hij zichzelf of een medewerker iets gaat aandoen als hij een hogere straf of strafeis krijgt dan de straf die hij van de rechtbank kreeg.

M.Z. is één van de twee zigeuners die in hoger beroep gingen tegen hun veroordeling voor veertien inbraken in met name Middelburg en Vlissingen in 2015. Z. kreeg vorig jaar september 5 jaar cel. Na twintig minuten beraad besloot het hof toch niets te doen met de mededeling. ,,Het is voor ons eigenlijk niet meer dan een kennisgeving."

Niet waar

Z. ontkende zelf dat hij had gedreigd. ,,Het is niet waar. Ik snap ook helemaal niet waar dit nu vandaan komt en wie dit heeft gezegd. Het gaat gewoon goed in Torentijd, de enige waarmee het weleens lastig gaat is de arts. Maar dat is omdat hij me niet begrijpt. Ik ben niet van plan mezelf iets aan te doen en al helemaal niet iemand anders. Daarmee maak ik het namelijk alleen maar erger.''

De twee verdachten worden samen met de broer van één van hen verantwoordelijk gehouden voor zo'n tachtig woninginbraken, zo stelde de politie destijds. Uiteindelijk werden ze veroordeeld voor veertien inbraken, maar dat was ook maar het topje van de ijsberg, stond in het vonnis van de rechtbank in Middelburg.

Hard werken

De twee wilden vooral een lagere straf. M.Z. stelde nog wel bij vier inbraken niet aanwezig te zijn geweest. Hij zei na zijn celstraf hard te willen gaan werken om alle mensen terug te betalen bij wie hij inbrak. P.G. accepteerde zijn veroordeling, maar vroeg het hof alleen maar om een lagere straf dan de vier jaar die hij kreeg.

De inbrekers werden gepakt nadat de politie ontdekte dat hun auto wel heel vaak in de buurt was van woningen waar de inbraken plaatsvonden. Die auto werd vervolgens volgehangen met afluisterapparatuur. Dat leverde het grootste deel van het bewijs. De drie inbrekers observeerden hun slachtoffers, zodat ze wisten op welk moment ze niet thuis waren. Op die manier konden ze ongestoord hun inbraken plegen. Dat gebeurde voornamelijk bij woningen van oude en vermogende mensen.

De aanklager van het Openbaar Ministerie zag geen reden zich te laten intimideren en eiste hogere straffen dan de rechtbank oplegde. 5 en 6 jaar cel. Die straffen werden ook in Middelburg al geëist. ,,Ik zie geen aanleiding anders te eisen. Ze zagen inbreken als werk."