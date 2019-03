Inbraak in Nehalennia Middelburg in Opsporing Verzocht

Op maandagavond 7 januari haalden onbekende mannen onder meer ruim tweeduizend euro uit een kluis in de school. Het ging om de opbrengst van het kerstgala, bestemd voor het goede doel, zegt locatiedirecteur Monique Wagensveld. De middelbare school was op dat moment geopend vanwege een cursus. De dieven kenden de ‘geheime’ plek waar de sleutel van de kluis zich bevond. Het personeel van de school heeft camerabeelden bekeken. Wagensveld: ,,Het gaat niet om leerlingen of oud-leerlingen, want die hebben we wel op het netvlies. Eén van de mannen is duidelijk te zien op de beelden. We hopen dat iemand hem herkent.”