Inbraak bij Middelburgse taartenwinkel De Juf - geld uit kluis meegenomen

MIDDELBURG - Een inbreker heeft vannacht geld uit de kluis gestolen bij taartenwinkel De Juf in Middelburg. Hoeveel er is buitgemaakt, is nog onduidelijk.

De inbraak was nogal brutaal: de dader sloeg de ruit van de voordeur stuk en klom zo naar binnen. Dat lijkt nogal risicovol: De Juf ligt niet bepaald op een rustige plek, op het Damplein, middenin het centrum. ,,Je verwacht dit inderdaad niet", reageert eigenaar Ard Flipse. ,,Zeker niet omdat we ook camera's hebben. Dan denk je toch dat daar een afschrikwekkende werking van uit gaat.”

Camerabeelden

Uit de camerabeelden kunnen wel al wat conclusies getrokken worden. ,,De inbraak was om half twee vannacht. Zo ver we kunnen zien, gaat het om één dader. We gaan de beelden samen met de politie nog eens goed bekijken. Daar kunnen we misschien nog meer uit halen.”

De dader had het gemunt op de kluis. Daar is geld uitgehaald. ,,Omzet en fooi voor het personeel", vertelt Flipse. ,,Ik weet nog niet hoeveel precies.” Het is nog niet duidelijk of de kluis is opengebroken, of dat de dader de code kende.